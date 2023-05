Holender żegna się ze Skrą Bełchatów

Zawodnik dołączył do bełchatowskiego klubu przed sezonem 2021/2022, a przyszedł z włoskiego Itasu Trenitino z którym sięgnął po srebrny medal Ligi Mistrzów. Łącznie, przez dwa sezony w Bełchatowie rozegrał w żółto-czarnych barwach 63 ligowe mecze, w których zdobył 747 punktów. Najlepsze pod tym względem było dla niego spotkanie 12 kolejki fazy zasadniczej PlusLigi sezonu 2022/2023 z ZAKSĄ, które co prawda Skra przegrała 2:3, ale Holender zdobył aż 22 punkty. Warto dodać, że zawodnik bronił w przeszłości także barw ZAKSY Kędzierzyn-Koźle,ale świętował także mistrzostwa Holandii i Turcji. Jeśli chodzi o Skrę, to za a budowę nowej drużyny odpowiedzialny ma być łodzian Jacek Pasiński, znany choćby z pracy w kobiecej ekstraklasie, ale także w łódzkiej Wifamie. W Bełchatowie ma być dyrektorem sportowym. Na przełomie maja i czerwca klub zwołać ma konferencję prasową, podczas której poruszone zostaną kwestie sportowe związane ze składem i sztabem szkoleniowym zespołu. ą