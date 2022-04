Historia niesamowitej miłości Michała Szpaka i bezdomnego psiaka z Wielunia

Michał Szpak i jego miłość z Wielunia

Przypomnijmy, że zwierzę przybłąkało się do mieszkającej w okolicach Wielunia kobiety. Ta natomiast zawiadomiła wieluński inspektorat fundacji Mondo Cane. Jak się okazało, Hektor był psiakiem po przeżyciach. Ktoś strzelał do niego ze śrutu, który później trzeba było chirurgicznie usunąć.Jak komentuje inspektor fundacji Romualda Czyż, mimo tego, co przeżył Hektor nadal był pozytywnie nastawiony do ludzi. Fundacja zajęła się zwierzęciem, usiłując znaleźć mu nowy dom. Przy okazji koncertu, jaki Michał Szpak dał w kwietniu 2019 roku w wieluńskim kino- teatrze, udało się doprowadzić do spotkania, którego założeniem było zrobienie kilku zdjęć z piosenkarzem, mających na celu promowanie adopcji. Tymczasem spotkanie to przerodziło się w coś niesamowitego.