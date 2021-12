Historia Łodzi: Jarociński kupił fabrykę od Herbsta i ją rozbudował

Zanim jednak doszło do tych transakcji, musimy się cofnąć do lat 1878-1881, gdy właścicielem nieruchomości był Józef Stegman oraz lat 1881-84, gdy posiadaczem był Leon Werner. To właśnie on postawił tam budynki fabryczne, które w 1884 roku za 60 tys. rubli sprzedał Edwardowi Herbstowi.

Z ustaleń Piotra Ugorowicza z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi wynika, że wkrótce doszło do dwóch transakcji. Najpierw w 1888 roku Herbst sprzedał Jarocińskiemu działkę z fabryką, a w 1892 roku parcelę z willą i ogrodem. Kto i kiedy zbudował willę? Nie wiadomo.

Ciekawe są natomiast dzieje działki z rezydencją, którą w 1880 roku od Kolegium Ewangelicko-Augsburskiego kupił Aron Bornstein i szybko sprzedał małżeństwu Gustawa i Leokadii Keilichów. W 1882 roku parcelę kupił wspomniany właściciel pobliskiej fabryki - Leon Werner i wkrótce sprzedał firmie Dom Handlowy "Albert Hohedlinger i Kompania". Na planie z 1883 roku willa, którą potem przekształcono w biurowiec, już widnieje. Dopiero w 1888 roku posesję kupił Edward Herbst i sprzedał Jarocińskiemu.