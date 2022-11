Historia Lewandowskiego wybita w monetach. 7 chwil, które porwały tłumy ZDJĘCIA

Mennica Gdańska w tym roku rozpoczęła emisję serii monet z wizerunkiem Roberta Lewandowskiego o nazwie „Robert Lewandowski, Droga do marzeń”. W tym roku na rynku pojawił się „Talent” w wersji srebrnej, która błyskawicznie rozeszła się do ostatniej sztuki. Teraz premierę mają złote monety, które od pierwszego dnia sprzedaży również cieszą się powodzeniem. – Wypuszczone w tym roku na rynek monety „Talent” nawiązują do początków kariery Roberta Lewandowskiego, są uhonorowaniem talentu do futbolu, który ujawnił się już w dzieciństwie i zaprowadził go na futbolowe szczyty – podkreśla Wioletta Kordońska z Mennicy Gdańskiej. Inspiracją dla twórców były chwile Lewandowskiego w Varsovii, dla której jako dziecko strzelał gole seriami. Sam talent jednak nie wystarczy do sukcesu, stąd dalsze plany dotyczące monet są ambitne.

Źródło: Arskom Sport Brokers