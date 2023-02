Hedonistyczne życie Kasi Pieluszki na Bali. Rajskie przygody opisała w książce "Bali Tinder" ZOBACZ

W Polsce Kasia Pieluszka, absolwentka studiów dziennikarskich, realizowała się zawodowo jako specjalistka od mediów społecznościowych. Rzuciła pracę z dnia na dzień w 2018 r., kiedy po raz kolejny rozpadło się jej życie osobiste i postanowiła wyjechać z Polski. Miała wtedy 29 lat. Zamieszkała na Filipinach, potem była w Kambodży, by ostatecznie zamieszkać na Bali. Jak sama mówi, indonezyjska wyspa to jej miejsce na ziemi, a zarazem baza wypadowa do podróży po świecie.

- Bali przyciągnęło mnie swoją magią. To trochę tak, jakbym musiała się tam znaleźć. Tamtejsi ekspaci nieustannie powtarzają, że wyspa leczy. Jestem pewna, że to prawda – pisze na swoim blogu. - Największą różnicą między życiem na Bali, a w Polsce jest fakt, że tam nie dotarł jeszcze ten pęd. To dlatego tak wielu ludzi z całego świata uciekło na rajską wyspę, gdzie nikt nie sądzi, że urodził się tylko po to, aby zarabiać pieniądze i gdzie wreszcie mając święty spokój można cieszyć się życiem.