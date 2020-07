Hasła, które wygrywały wybory: oto wielcy zwycięzcy wyborów prezydenckich i słowa, które im pomogły

Hasła wyborcze, czyli jak wygrać wybory

Elementów kampanii wyborczej jest kilka, jednak do dwóch głównych składowych komunikacji z wyborcami możemy zaliczyć program oraz hasło wyborcze. Niestety do tego pierwszego mało kto zagląda, za to hasła pojawiają się na wszystkich plakatach i w spotach kandydata. W pewnym sensie to one najsilniej trafiają do ludzi, ale czy wystarczą, aby przekonać wyborców?