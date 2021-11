Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi w nowym mieszkaniu [ZDJĘCIA]

– Ja sama nie robię żadnych potraw na Wielkanoc. Moja siostra jest bowiem niezrównana jeżeli chodzi o przygotowanie świątecznych dań. Ja u niej jestem niejako za pomoc kuchenną, gdy trzeba coś pokroić, pomieszać, przypilnować. No i moim zadaniem jest doprawianie potraw, do czego mam ponoć dobrą rękę – mówi Hanna Zdanowska.

Rodzina i prezenty

Święta, czy to Wielkanoc, czy Boże Narodzenie to dla prezydent Łodzi okazja do spotkań rodzinnych.