W ciągu kilku najbliższych miesięcy z krajobrazu Poddębic zniknie Handlowiec. Jak obiekt z czasów PRL, który służył do stycznia 2021 roku wyglądał w środku w ostatnich swoich chwilach? Zapraszamy do fotorelacji i zachęcamy naszych Czytelników do nadsyłania zdjęć związanych z tym domem handlowym. Jak wyglądał niegdyś na zewnątrz, a jak w środku? Zarówno w czasach świetności jak i późniejszych? Czekamy na Państwa fotografie pod adresem [email protected] lub w komentarzach pod artykułem na facebookowym profilem poddebice.naszemiasto.pl.