Halloween w Zoo Borysew. Darmowe wejście dla dzieci w wieku do 15 lat w przebraniu, wiele atrakcji FOTO

- Halloweenowy weekend w Borysewie? Jak Najbardziej! Zoo nam niestraszne. W tym dniu każdy będzie mógł pokonać swojej „strachy” i pogłaskać nasze płazy i inne mniejsze zwierzaki. Halloweenowe warsztaty dla dzieci potrwają od godz. 11 do 16 w salce edukacyjnej. A że strach pali kalorie, nadróbmy je razem przy ognisku – od 14:00 – 17:00. Prowiant będzie można zakupić w barze lub zorganizować we własnym zakresie – zachęcają organizatorzy. - Do zobaczenia w Zoo Borysew. U nas Halloween trwa od soboty do poniedziałku.