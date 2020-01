Gwiazdy na Gwiazdkę w Łowiczu po raz 16

Tym razem już w najbliższy piątek (3 stycznia). Początek o godz. 16.30. Dochód z turnieju przeznaczony zostanie na leczenie kilkuletniego Natana Szwarockiego, cierpiącego na chorobę genetyczną, która sprawiła, że chłopiec ma kłopoty z oddychaniem, przełykaniem oraz poruszaniem się. Warto dodać, że oficjalny patronat nad turniejem objął PZPN. Jednym z patronów medialnych jest natomiast „Dziennik Łódzki”.

Do rywalizacji staną jutro cztery drużyny. To reprezentacja Polski dziennikarzy, PKO Sport, Youtuberzy i Przyjaciele oraz GNGTeam. Na parkiecie pojawią się między innymi Jacek Magiera, obecnie selekcjoner kadry Polski U 20, czy Piotr Grzelczak grający ostatnio w FKAtyrau (Kazachstan). Ma być także lowiczanin Mateusz Borcuch. To piłkarz juniorskich drużyn gdańskiej Lechii. Na boisku nie pojawi się niestety wychowanek Pelikana Łowicz. Andrzej Rybus. Zawodnik Lokomotiwu Moskwa przeszedł bowiem 17 grudnia operację pachwiny i jest w trakcie rehabilitacji. ą