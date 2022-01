Gwiazda... Złoczew. Nostalgiczny prezent dla rodzinnego miasta. Imię nadał były mieszkaniec Piotr Brzezicki, obecnie obywatel USA ZDJĘCIA

Piotr Brzezicki od prawie 40 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, do których wyemigrował w latach 80. ubiegłego wieku. Przywilej związany z nadaniem imienia jednej z gwiazd otrzymał w nagrodę za pracę od swojej firmy Lockheed Martin, amerykańskiego koncernu, który działa w przemyśle lotniczo-kosmicznym. Złoczewianin przytakuje, że był to hołd dla rodzinnego miasta. - Oczywiście, że tak. Mieszkam poza Złoczewem od blisko 40 lat, ale tam się przecież urodziłem i tam wychowałem. Dziś jestem obywatelem amerykańskim pochodzenia polskiego, ale naturalnie odczuwam sentyment do miasta z czasów dzieciństwa.

Złoczew – jak dodaje Piotr Brzezicki – był tym pierwszym wyborem. - Przez chwilę skrobałem się po głowie przy wyborze, ale decyzja była oczywista. Zdawałem sobie sprawę, że to sprawa absolutnie unikalna, która może się przydarzyć raz w życiu, więc nie mogło być inaczej. Człowiek naturalnie tęskni za miejscem urodzenia, ma w głowie obraz tych miejsc, w których żył jako dziecko i przeważnie są to wspomnienia szczęśliwe. Jest to coś, co siedzi mocno w głowie. A już szczególnie w przypadku kogoś, kto wyemigrował. Ludzie, którzy mieszkają tam, gdzie się urodzili, odczuwają nostalgię bardziej za młodością niż za miejscem urodzenia. Dla kogoś, kto tuła się po świecie, taki sentyment do miejsc jest bardziej odczuwalny. Do tego miałem świadomość, że mogę sprawić przyjemność nie tylko sobie, ale i samym mieszkańcom Złoczewa.