Gwiazda siatkówki spod Łasku zostaje we Włoszech

Wychowanka trenera Bogdana Lipowskiego z Łaskovii Łask zakończyła dwuletnią przygodę z Zanetti Bergam, ósmym zespole minionego sezonu w Serie A i została zawodniczką klubu Igor Gorgonzola Bovara, siatkarskiej potęgi we Włoszech. Nowy klubu siatkarki sklasyfikowany został w minionym sezonie na trzecim miejscu w tabeli włoskiej ligi, ale w 2017 roku był mistrzem Włoch. W poprzednim sezonie triumfował natomiast w Lidze Mistrzyń. Dla Polski to duży awans sportowy.

Obecnie zawodniczką klubu z Novary jest Zuzanna Górecka, wcześniej natomiast występowały tu między innymi Maja Tokarska,Katarzyna Skorupa oraz Magdalena Kowalczyk.Przejście do Novary ucięło tym samym spekulacje o przeprowadzce zawodniczki do Brazylii. Całkiem niedawno pojawiły się bowiem doniesienia o wyjeździe Malwiny Samrzek-Godek do Brazylii, gdzie miałaby grać w klubie Itambe Minas. Ostatecznie zawodniczka pozostała we Włoszek, co zapewne ucieszyło Jacka Nawrockiego, trenera siatkarskiej reprezentacji Polski.

Malwina Smarzek-Godek w czerwcu 2019 roku wzięła ślub z Przemysławem Godkiem, właścicielem studia tatuażu. Kameralna uroczystość odbyła się na terenie jednego z hoteli w Wiewiórczynie pod Łaskiem. W Wiewiórczynie mieszkają zresztą rodzice gwiazdy polskiej siatkówki.