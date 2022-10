Gwałtowny wzrost cen paliw na łódzkich stacjach ZDJĘCIA Wiktor Przygocki

Ceny paliw na łódzkich stacjach gwałtownie wzrosły. W ciągu ostatnich kilku dni benzyna zdrożała o ok. 40 gr - do średniego poziomu 6,70 zł za litr, a ceny diesla wracają do rekordów z marca br. Litr ON kosztuje już prawie 8 zł.