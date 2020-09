Guima i Tadej Vidmajer mają grać w drużynie rezerw ŁKS

Na 17 w piątek zaplanowano początek meczu sparingowego na alei Unii 2 pomiędzy ŁKS, a Radomiakiem. To potyczka pierwszoligowców, którzy zaczęli sezon od wygranej. ŁKS rozbił w Opolu Odrę (4:0), natomiast radomianie pokonali Widzew (4:1). W ekipie gości pojawi się co najmniej dwóch nowych piłkarzy. Z zespołem prowadzonym przez trenera Dariusza Banasika trenują od środy Damian Byrtek oraz Barłomiej Ciepiela. Ten pierwszy grał ostatnio w Miedzi Legnica, a przeszłości w Podbeskidziu Bielsko-Biała, Wiśle Płock i Piaście Gliwice. Z kolei Bartłomiej Ciepiela bronił ostatnio barw Stali Stalowa Wola. Aktualnie jest jednak zawodnikiem Legii Warszawa i ma status młodzieżowca. W sparingu może jeszvze wystąpić doświadczony Jarosław Fojut, ostatnio Wisła Płock, a w przeszłości Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin, ale także angielski Bolton i szkocki Dundee United. Niewykluczone, że w drużynie gospodarzy także pojawią sie nowi piłkarze. Za to piątkowy mecz będzie miał przełożenie na sobotnie zestawienie drużyny rezerw ŁKS w hitowym meczu IVligi z Orkanem w Buczku. -Od tego, czy będą grały dwie inne jedenastki, czy też szkoleniowiec zdecyduje się rotować składem zależy, kto z piłkarzy szerokiej kadry będzie do naszej dyspozycji w potyczce z Orkanem - mówi Paweł Drechsler, który wspólnie z Marcinem Matysiakiem odpowiada za wyniki ŁKS II. - Tak jest choćby z Nigeryjczykiem Kelechukwu Ebenezerem. Jeśli zaliczy co najmniej 45 minut w meczu z Radomiakiem, to raczej wątpię, żeby grał w czwartej lidze. Co do bramkarzy, to Wojciech Stawowy postawi raczej na Arkadiusza Malarza i Dawida Arndta. Jeśli moje przewidywania się sprawdzą, to do Buczku pojadą Michał Kot i Aleksander Bobek.

Szkoleniowiec zdradza też, że niewykluczone, iż przeciwko Orkanowi wystąpi Mateusz Bąkowicz. Raczej nie będzie natomiast grał Mieszko Lorenc, który ma wystąpić w piątek i szkoleniowiec będzie obserwował jego poczynania pod kątem przydatności do pierwszej drużyny. Gdyby jednak grał w Buczku, to mógłby zapewne liczyć na głośny doping fanów ze Zduńskiej Woli, a więc miasta w którym mieszka. Z Buczku do Zduńskiej Woli jest około 25 kilometrów.

- Na mecz rezerw mają natomiast jechać Ricardo Guima, Tadej Vidmajer, Artur Sójka, Tomasz Górecki, Piotr Tazbir oraz Dariusz Gmosiński - mówi Paweł Drechsler. - Kto jeszcze z piłkarzy pierwszej drużyny?Okaże się po spotkaniu z Radomiakiem

W każdym razie w Buczku szykuje się mecz jakiego tam jeszcze nie było. - Dla naszej, liczącej około 5.200 mieszkańców gminy przyjazd ŁKS, choć to tylko rezerwy, jest dużym wydarzeniem - nie ma wątpliwości Bronisław Węglewski, wójt gminy Buczek. - Choć to tylko rezerwy, to jednak ŁKS, a to firma. Są też liderem tabeli. My jednak podchodzimy do tego spotkania ze spokojem. Mamy dobrą drużynę i jesteśmy w stanie z nimi wygrać. Ciekaw za to jestem, czy będzie około 1.000 kibiców. Normalnie przychodzi ich około 500. Dla porównania, Buczek ma jakieś 1.800 mieszkańców. O sobotnim meczu mówi się już od dłuższego czasu. ą