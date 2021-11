Grypa w województwie łódzkim. Ilu chorych w październiku? Jak się zaszczepić?

Sezon grypowy. Ile zachorowań w Polsce?

Grypa w województwie łódzkim

W województwie łódzkim w sezonie epidemicznym 2021/2022 w tygodniu od 23 do 31 października 2021 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 6065 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3369 u dzieci i 2696 u osób dorosłych.

Skąd się biorą dane?

Dane pochodzą z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy. Zestawienia są przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

W meldunkach - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad

chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.