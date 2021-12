Grypa w województwie łódzkim. Ilu chorych na koniec listopada?

Sezon grypowy w Polsce

Od początku sezonu grypowego, czyli od 1 września, w Polsce zachorowało około 1,3 mln osób. Zgonów z powodu grypy w 2021 roku nie odnotowano.

Według meldunków epidemicznych dotyczących chorób zakaźnych, od 1 stycznia do 15 listopada 2021 roku na grypę i podejrzenia grypy zachorowało w Polsce 2 408 368 osób. Niemal połowa, ponad milion to dzieci do 14 roku życia.

Przed rokiem, w okresie od 1 stycznia do 15 listopada na grypę zachorowało w Polsce 2 857 261 osób. Także połowę przypadków stanowiły dzieci.

Hospitalizacji wymagało około 400 osób tygodniowo.