Grypa czy Omikron? Jak odróżnić objawy infekcji? Tym razem to może nie być COVID-19 – eksperci prognozują znaczny wzrost zachorowań Anna Rokicka-Żuk

Na początku pandemii koronawirusa infekcja wywoływała z początku kaszel, a dziś jest to raczej katar. Przy grypie objaw ten nie pojawia się zawsze i występuje później. koldunov/123RF

W sezonie grypowym, który już się rozpoczął, czeka nas wyjątkowo dużo zachorowań – ostrzegają eksperci. To skutek spadku odporności wywołany pandemią, który obserwuje się już na półkuli południowej. To właśnie stamtąd pochodzą zawsze szacunki – jak i szczepy wirusów stosowane do produkcji aktualnych szczepionek. Sprawdź, jak wygląda sytuacja epidemiczna w Polsce oraz dlaczego grypa bywa mylona z COVID-19. Wyjaśniamy też, jakie objawy mogą pomóc odróżnić od siebie te infekcje.