Grupa Speed w akcji na łódzkich drogach. Tak pędził z pizzą do klienta, że... stracił prawo jazdy.

Policjanci z grupy specjalnej Speed podczas działań w czwartek po południu w Łodzi zatrzymali 15 praw jazdy kierowcom, którzy o ponad 50 km na godz. przekroczyli dopuszczalną prędkość.

Rekordzistą okazał się 27-letni kierowca fiata pandy, który na ul. Kopcińskiego pędził z prędkością 111 km na godz., mimo że dopuszczalna prędkość wynosiła tam 50 km na godz. Tłumaczył się tym, że spieszył się do klienta z dostawą ciepłej pizzy. Niestety, nie dojechał. Stróże prawa zabrali ma prawo jazdy i ukarali mandatem 500-złotowym. Pizzę zawiózł odbiorcy inny dostawca.

Także na ul. Kopcińskiego policjanci zatrzymali 24-letniego kierowcę bmw, który dopuszczalną prędkość przekroczył o 59 km na godz. Został ukarany w podobny sposób. Ponadto okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary aresztu za to, że nie zapłacił grzywny. Trafił do komisariatu, zapłacił zaległą grzywnę i mógł wrócić do domu.