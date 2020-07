Groźny wypadek podczas budowy S-14. Uszkodzono gazociąg przy Aleksandrowskiej, konieczna była ewakuacja mieszkańców! (aktualizacja)

- Wyłączono też prąd w linii wysokiego napięcia w linii, która przebiegała nad miejsce zdarzenia - wyjaśnia dyżurny. Oznacza to, że w okolicznych domostwach mogą pojawić się problemy z zasilaniem.

- Prawdopodobnie doszło do mechanicznego uszkodzenia gazociągu, w wyniku którego się on rozszczelnił - poinformował dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.

Pięć osób zostało ewakuowanych po awarii gazociągu, do której doszło na terenie budowy trasy S-14, w okolicach ulicy Aleksandrowskiej i Bylinowej w Łodzi. Do zdarzania doszło dziś po południu.

Trwa usuwanie awarii

Pogotowie gazowe, które jest na miejscu, próbuje zakręcić zawór doprowadzający gaz. Gdy uda im się to zrobić, zabiorą się za naprawę awarii. Ale i tak w najbliższych dniach trzeba się spodziewać dalszych utrudnień w ruchu, bo ten odcinek to trasa wylotowa z Łodzi w kierunku Uniejowa i Poddębic, ale też popularny dojazd do stolicy naszego województwa.

Na miejscu jest w tej chwili 20 strażaków ratowników, policja i inne służby, które kierują ruchem i pilnują, żeby nie doszło do eksplozji