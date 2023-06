Groźny wypadek na ulicy Kopcińskiego w Łodzi. Chevrolet koziołkował. 2 osoby zostały poszkodowane, 1 trafiła do szpitala ZDJĘCIA

Wypadek w Łodzi

Ulicą Kopcińskiego w kierunku al. Piłsudskiego osobowym chevroletem podróżowało 5 studentów z Uzbekistanu. Gdy dojeżdżali do ulicy Nawrot, z impetem wyjechał wprost na nich kierowca vw golfa na łódzkich numerach rejestracyjnych. Doszło do zderzenia. Siła była tak duża, że chevrolet przekoziołkował w powietrzu, by ostatecznie zatrzymać się na kołach na środku torowiska tramwajowego.