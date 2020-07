Groźny wypadek na ul. Malowniczej. Samochód stanął w ogniu ZDJĘCIA

Wstępnie ustalono, że ok. godz. 9 zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

28-letni kierowca volkswagena jechał ul.Malowniczą (od ul. Wiączyńskiej do ul. Rokicińskiej) i na wysokości posesji nr 216 w niewyjaśnionych okolicznościach zjechał na przeciwległy pas ruchu. Doprowadził tym samym do zderzenia z prawidłowo jadącym mercedesem kierowanym przez 28-latka. Mercedes w wyniku uderzenia i rozszczelnienia instalacji gazowej zapalił się. Kierujący mercedesem z urazem szyi i głowy przewieziony został do szpitala.

Obaj kierujący byli trzeźwi, z uprawnieniami.