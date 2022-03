Górna: śmieci straszą przy ul. Kilińskiego. Worki, butelki, stare ubrania, a to nie wszystko. Kolejne dzikie wysypisko w Łodzi

Kolejne, dzikie wysypisko śmieci

Tuż na przeciwko kamienicy przy ul. Kilińskiego 214 na Górniaku tworzy się kolejne, dzikie wysypisko śmieci. Mieszkańcy Górnej mijają je codziennie w drodze do pracy, na zakupy czy na pobliski przystanek autobusowy/tramwajowy. Z dnia na dzień przybywa coraz więcej starych ubrań, resztek jedzenia, plastikowych i szklanych butelek i worków ze śmieciami, mimo to... nikt nic z tym nie robi...

Mapa dzikich wysypisk śmieci

Wyjątkowe niebezpieczeństwo

Dzikie wysypiska śmieci stanowią wielkie niebezpieczeństwo zarówno dla człowieka, jak i dla zwierząt. Dlaczego? W przeciwieństwie do legalnych wysypisk, dzikie składowiska śmieci nie są one oddzielone od podłoża kilkoma warstwami wytrzymałej folii oraz warstwą żużlu, przez co do gleby i wód gruntowych mogą przedostawać się substancje toksyczne.