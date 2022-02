Górna: palił w piecu banknotami euro? Kontrole palenisk w Łodzi bywają zaskakujące

Euro w piecu

Do nietypowej interwencji straży miejskiej doszło pod koniec stycznia 2022r. To właśnie wtedy podczas kontroli paleniska w jednej z łódzkich kamienic przy ul. Obywatelskiej, strażnicy miejscy odkryli kilka banknotów międzynarodowej waluty euro.

Łódź chce oddychać

Przypomnijmy, że okres od początku września do końca marca jest czasem, kiedy straż miejska podejmuje najwięcej kontroli dotyczących nieprawidłowego spalania śmieci przez łodzian. Od początku września 2021 r. do końca stycznia 2022 r. strażnicy nałożyli liczne mandaty, których łączna suma przekroczyła 33 000 zł! Straż miejska jest wzywana do tego typu interwencji od kilku do kilkudziesięciu razy dziennie. Przed nami jeszcze co najmniej miesiąc intensywnych działań funkcjonariuszy straży miejskiej dotyczących kontroli palenisk, jednak niestety zgłoszeń nie ubywa...