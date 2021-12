Gmina Łódź sprzeda na przetargu dawny zakład cukierniczy w Konstantynowie, który otrzymała w spadku po osobie prywatnej

Pod młotek cukiernia z wyposażeniem

Chodzi o działkę o powierzchni 2,5 tys. m kw. przy ul. Leśnej 12 w Konstantynowie. Znajdują się na niej dwa parterowe obiekty murowane: będący w niezłym stanie budynek dawnej cukierni o powierzchni prawie 400 m kw. z 2006 roku oraz mały budynek mieszkalny o powierzchni 33 m kw. z 2008 roku.

Eksperci wyliczyli, że wyposażenie byłego zakładu cukierniczego warte jest ponad 9 tys. zł. W jego zakres wchodzą m.in. piece elektryczne do wyrobów cukierniczych i piec do wyrobu pizzy, chłodnie, szafa chłodnicza, waga elektryczna, wózki transportowe do ciasta, wanna elektryczna, regały metalowe, wózek widłowy oraz samochód dostawczy polonez.