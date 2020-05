GKS ma zaplanowany drugi mecz sparingowy

Potyczka z „Góralami” ma być rozegrana we wtorek (2 czerwca) o godz. 19.10 na bełchatowskim stadionie. Mecz rozegrany zostanie bez udziału kibiców, ale będzie transmitowany przez Polsat Sport. 25 sierpnia w Nowym Sączu Sandecja wygrała z zespołem z Bełchatowa 2:1 (0:1) i także teraz jest faworytem meczu. - Za to sobotni sparing dwa razy po 45 minut będzie dla drużyny ostatnim przed wznowieniem ligowej rywalizacji - mówi Artur Derbin, trener beniaminka I ligi. - Po tym meczu w poniedziałek i wtorek piłkarze dostaną wolne, bo mają za sobą solidnie przepracowane dwa tygodnie. Za to od najbliższej środy rozpoczynamy już mikrocykl przed spotkaniem ligowym. Na szczęście powinienem mieć do dyspozycji wszystkich zawodników. Normalnie już trenuje Mateusz Szymorek, który narzekał na uraz i miał dzień przerwy w zajęciach. Kadra na mecz z Sandecją powoli się krystalizuje, choć za wcześnie mówić na ten temat. Powiem za to, że wszyscy z niecierpliwością czekamy na to spotkanie.

Piłkarze oraz sztab szkoleniowy i pracownicy GKSBełchatów z niecierpliwością czekają nie tylko na mecz z zespołem z Nowego Sącza. W ostatnich dniach na ich kontach nie pojawiły się zaległe pieniądze. - W tej kwestii nic się nie zmieniło - mówi Artur Derbin. - Nie chciałbym jednak tego tematu rozwijać, po prostu czekamy jeszcze na rozwój wydarzeń. ą