GKS Bełchatów zremisował mecz o „sześć” punktów

Po wygranej z Zagłębiem Sosnowiec 2:1 (0:1) liczyliśmy, ze drużyna Marcina Węglewskiego okaże się lepsza w konfrontacji z niżej notowanym rywalem. W pierwszych 45 minutach GKSbył częściej przy piłce, ale nie zagroził bramce Chojnic. W słupek strzelił za to Janusz Surdykowski. Tuż po przerwie AdrianMałachowski z GKS trafił z kolei w poprzeczkę. Za to Mateusz Kuzimski wykorzystał błąd defensywy gospodarzy i pokonał Pawła Lenarcika. Aż do 81 minuty miejscowi przegrywali. Na szczęście Bartosz Biel doprowadził do remisu. ą

GKS BEŁCHATÓW - CHOJNICZANKA 1:1 (0:0)

Bramki

0:1 - Mateusz Kuzimski (48)

1:1 - Bartosz Biel (81)

Bełchatów: Paweł Lenarcik - Marcin Grolik, Marcin Grolik, Mariusz Magiera, Mikołaj Grzelak - Paweł Czajkowski, Adrian Małachowski - Bar-tosz Biel, Maciej Koziara (46, Artur Golański), Wiktor Putin (72, Emile Thiakane) - Patryk Winsztal (85, Przemysław Zdybowicz). Trener: Marcin Węglewski. Kierownik drużyny: Radosław Drogosz.

Chojnice: Radosław Janukiewicz - Jacek Podgórski, Martin Klabník, Kamil Wiktorski, Krystian Wachowiak - Mateusz Kuzimski, Bartosz Wolski, Robert Ziętarski (83, Łukasz Zejdler), Aleksander Jagiełło (71, Michał Sacharuk) - Tomasz Mikołajczak (62, Oskar Paprzycki), Janusz Surdykowski. Trener: Zbigniew Smółka.

Żółte kartki: Marcin Grolik, Adrian Małachowski - Bartosz Wolski, Robert Ziętarski, Martin Klabník, Janusz Surdykowski, Oskar Paprzycki, Krystian Wachowiak.Sędziował: Artur Aluszyk (Szczecin). Mecz bez udziału publiczności.