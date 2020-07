GKS Bełchatów walczy o I ligę na dwóch frontach

Klub, o czym zresztą informowaliśmy, nie otrzymał w pierwszej instancji licencji na grę w I lidze, głównie ze względu na zaległości finansowe w ZUS, Urzędzie Skarbowym i w stosunku do piłkarzy oraz pracowników GKS. Bełchatowianie muszę także przedstawić realny plan finansowy na nowy sezon. Termin złożenia Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN mija w poniedziałek (11 lipca). Klub odwołuje się. Tymczasem w niedzielę (10 lipca, godz. 15.10) piłkarze GKS zmierzą się na swoim boisku z Termaliką Nieciecza. Wygrana w tym meczu może im zapewnić pozostanie na tym szczeblu rozgrywek. Niedzielny mecz poprowadzi sedzia Marek Opaliński z Legnicy. Będzie to dla niego 14 pierwszoligowe spotkanie w obecnym sezonie. Co ciekawe, ten sam arbiter prowadził mecz pierwszej rundy w Niecieczy, pomiędzy Termaliką, a GKSBełchatów. Gospodarze wygrali wówczas 2:1 (1:0). Gola dla pokonanych strzelił wówczas Bartosz Biel. Obie bramki dla miejscowych zdobył natomiast reprezentant Łotwy Vladislavs Gutkovskis. Jego jednak w Niecieczy już nie ma, bo przeniósł się do ekstraklasowego Rakowa Częstochowa. ą