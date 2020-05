Mecz, którego początek zaplanowano na godz. 18, ma być transmitowany przez Polsat Sport. Nie tylko to spotkanie, bo także piątkowa (5 czerwca) potyczka w Głogowie z Chrobrym, oraz mecz na swoim boisku ze spadkowiczem z ekstraklasy Zagłębiem Sosnowiec. To spotkanie ma być rozegrane w niedzielę (14 czerwca) na obiekcie w Bełchatowie. - Od 23. kolejki I ligi kibice będą mogli zobaczyć po sześć meczów na sportowych antenach Polsatu - mówi Michał Antczak, rzecznik prasowy GKSBełchatów. - Na razie będzie to jedyna możliwość obserwowania meczów ligowych, ponieważ z powodu pandemii koronawirusa odbywać się mają one bez udziału publiczności.

Bełchatowianie przygotowują się do wznowienia sezonu trenując na swoim boisku. - We wtorkowych zajęciach brało udział 30 piłkarzy - kontynuuje Michał Antczak. - Nie trenował Mateusz Szymorek, który narzeka na uraz. Nie jest on, na szczęście, poważny i piłkarz powinien wrócić do zajęć już w środę.Pozostali piłkarze mają się za to dobrze.

Wracając do meczu z „Góralami”. Będzie to drugie w tym sezonie spotkanie tych drużyn. 25 sierpnia Sandecja wygrała na swoim boisku 2:1 (0:1). Gola dla pokonanych strzelił Mateusz Marzec, który jest obecnie zawodnikiem Podbeskidzia Bielsko-Biała, lidera pierwszoligowej tabeli. ą