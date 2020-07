GKS Bełchatów straszy II liga

Szkoleniowiec GKS Marcin Węglewski ma obecnie do dyspozycji jedynie 17 piłkarzy, w tym trzech bramkarzy.Szkoleniowiec Miedzi nie ma co na liczebność kadry narzekać. Mecz rozstrzygnął się właściwie w pięć minut, kiedy to bełchatowianie stracili aż trzy gole. Po tych ciosach goście nie byli się w stanie podnieść. Do końca sezonu jeszcze dwie kolejki. GKS gra u siebie z Puszczą i w Tychach. ą

MIEDŹ LEGNICA - GKS BEŁCHATÓW 3:0 (3:0)

Bramki

1:0 - Marquitos (19)

1:0 - Joan Roman (21)

1:0 - Artur Pikk (24)

Miedź: Łukasz Załuska – Marquitos (60, Marcin Garuch), Jakub Łukowski (65, Carlos Heredia), Adrian Purzycki, Omar Santana - Kacper Kostorz (75, Maciej Śliwa), Joan Roman, Paweł Zieliński - Nemanja Mijuśković - Bożo Muśa, Artur Pikk. Trener: Ireneusz Kościelniak.

Bełchatów: Daniel Niźnik – Michał Kołodziejski, Mariusz Magiera, Marcin Sierczyński, Paweł Czajkowski - Artur Golański (46, Kacper Kondracki), Mateusz Szymorek, Bartłomiej Lisowski (46, Damian Michalak), Dawid Flaszka - Bartosz Biel (63, Przemysław Zdybowicz), PatrykWinsztal. Trener:Marcin Węglewski. Kierownik drużyny: Radosław Drogosz.

Żółte kartki: Adrian Purzycki - Patryk Winsztal, Damian Michalak.

Sędziował: Artur Aluszyk (Szczecin).