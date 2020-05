Nie znaczy to jednak, że zapomniano o milusińskich. Kibice Razem GKSBełchatów zorganizowali bowiem konkurs plastyczno-wokalny, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na 31 maja (niedziela).

Warunkiem udziału w konkursie jest sporządzenie pracy plastycznej ściśle związanej z GKSBełchatów, niekoniecznie z piłkarzami. Można namalować kibiców, czy choćby maskotkę klubową mamuta. Mile widziana będzie również piosenka o klubie. Dla najlepszych przewidziane są nagrody. Będą to między innymi klubowe pamiątki oraz vochery do wykorzystania w Pączkarni „Nadziany Pączek”. Nagrody przekazane zostaną dzieciakom w dniu ich święta. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu a profil Kibice Razem (fb.com/KRGKS), Stowarzyszenia Sympatyków GKS Bełchatów „Torfiorze” (fb.com/Torfiorze) bądź bezpośrednio do ośrodka Kibice Razem w godzinach jego otwarcia.

Za to pierwszoligowi piłkarze z Bełchatowa wkraczają w decydującą fazę przygotowań przed wznowieniem pierwszoligowej rywalizacji. Na sobotę (23 maja) trener Artur Derbin zarządził rozegranie wewnętrznego sparingu. - Mecz to zawsze jest mecz - mówi szkoleniowiec. - Nie ma zgody na sparingi z innymi drużynami, więc gramy między sobą. Piłkarze czują jeszcze głód piłki. W sobotę będę miał do dyspozycji wszystkich graczy. ą