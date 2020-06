GKS Bełchatów nie strzelił gola w I lidze od 465 minut

Po raz ostatni bełchatowianie trafili do bramki rywala 23 listopada 2019 roku w przegranym na swoim boisku meczu z Wartą Poznań 1:2 (0:0). Gola obecnemu wiceliderowi tabeli strzelił wówczas, około 75 minuty, Bartosz Biel.Za to pod 16 listopada GKS czeka na wygraną w I lidze. Tego dnia pokonał w Olsztynie tamtejszy Stomil 1:0 (0:0). Za to na własnym boisku GKS triumfował po raz ostatni 12 października, kiedy to pokonał Olimpię Grudziądz 1:0 (0:0), po golu Mateusza Marca, który jest obecnie zawodnikiem Podbeskidzie Bielsko-Biała, lidera pierwszoligowej tabeli. W najbliższą sobotę (13 czerwca) drużyna prowadzona przez trenera Marcina Węglewskiego zmierzy się na stadionie przy ul. Sportowej z Zagłębiem Sosnowiec, spadkowiczem z PKOEkstraklasy. W jesiennym meczu tych drużyn było 1:1 (0:0). W dwóch ostatnio rozegranych meczach, a więc po wznowieniu rozgrywek, sosnowiczanie prowadzeni przez trenera Krzysztofa Dębka, zdobyli cztery punkty i są faworytem sobotniego starcia. ą