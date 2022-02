GKS Bełchatów nie jedzie do Wrocławia! Oddaje mecz walkowerem!

- To niestety gorzka prawda - mówi szkoleniowiec. - Wszyscy piłkarze oraz sztab szkoleniowy dostali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów. Umowy z GKSBełchatów będą rozwiązane. Nie mamy też gwarancji, że klub wypłaci nam pensje za luty. Nie wiem co z następnymi meczami. Kolejny trening mamy zaplanowany dopiero na przyszły wtorek, no chyba że wydarzy się coś nadzwyczajnego. Dodam jeszcze, że zarówno ja jak i wszyscy piłkarze jesteśmy załamani całą sytuacją.

Klub wydał komunikat w którym czytamy: „ W konsekwencji narastającego od 10 lat zadłużenia, poziom zobowiązań Spółki na 31 grudnia 2021 r. wyniósł ok. 7 mln zł. Na wartość tę składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników oraz kontrahentów. Zasadniczą część tej kwoty (ok. 4 mln zł) stanowią zobowiązania publiczno-prawne. Funkcjonowanie Spółki w poprzednich latach było możliwe dzięki podpisywanym porozumieniom z urzędami i rozkładaniu zobowiązań na raty. Działanie to podlega regulacjom rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej, która limituje wysokość takiej pomocy (w tym umorzenie odsetek ZUS, umorzenie opłat publicznych, rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowych) do poziomu 200.000 euro w ciągu trzech lat kalendarzowych. Decyzje podjęte w roku poprzednim spowodowały wykorzystanie niemalże pełnego limitu dla GKS „Bełchatów” S.A., a to oznacza brak dalszej możliwości rozłożenia w czasie zobowiązań publiczno-prawnych, których data wymagalności przypada na najbliższe miesiące. Do przeprowadzenia procesu licencyjnego, uregulowania ww. zobowiązań oraz pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania w rundzie wiosennej Spółka potrzebowałaby ok. 6,5 mln zł. Biorąc pod uwagę niezwykle krótki czas do rozpoczęcia rundy oraz na pozyskanie dodatkowego finansowania umożliwiającego regulowanie przyszłych zobowiązań Spółki, Zarząd nie ma możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań w postaci m.in. kontraktów zawodników oraz zapewnienia przystąpienia do zaplanowanego na najbliższą sobotę ligowego meczu ze Śląskiem II Wrocław. W następnych dniach podejmowane będą kolejne kroki dotyczące przyszłości Spółki i drużyny”.

Tyle i aż tyle? Czy to oznacza koniec drugoligowej piłki w Bełchatowie. Najbliższe dni dadzą odpowiedź. ą