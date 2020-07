Skupmy się jednak na piłkarzach. W najbliższą niedzielę bełchatowianie zmierzą się na swoim boisku Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, czyli popularnymi wśród kibiców “Słonikami”. To będzie szczególny mecz dla trenera bełchatowian Marcina Węglewskiego, który poprzednio pracował właśnie w tym klubie.

Niedzielny mecz będzie piątym w historii oficjalnym starciem obu drużyn. Trzy mecze drużyny grały w I lidze, a jeden w Pucharze Polski. W spotkaniach ligowych dwukrotnie triumfowali niecieczanie, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Bilans bramkowy to 4-2 dla Termaliki. W Pucharze Polski górą byli za to bełchatowianie, którzy w sierpniu 2012 roku wygrali w Niecieczy 2:0 (0:0). Jeśli chodzi o niedzielną potyczkę, to spotkają się drużyny reprezentujące podobny poziom. Termalika ma na koncie 42 punkty, a GKS 39.

I liga

31. kolejka. Piątek (10 lipca): Chojniczanka Chojnice - Chrobry Głogów (godz. 18, wynik meczu z pierwszej rundy 0:1), Zagłębie Sosnowiec - Warta Poznań (20.10, 3:2), Sandecja Nowy Sącz - Stal Mielec (17.40, 1:5), Odra Opole - Wigry Suwałki (16, 0:1). Sobota (11 lipca): Jastrzębie - Podbeskidzie Bielsko-Biała (12.40, 2:0), Stomil Olsztyn - Miedź Legnica (17.40, 1:4), GKSTychy - Puszcza Niepołomice (15.10, 1:2). Niedziela (12 lipca): GKSBełchatów - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (15.10, 1:2), Radomiak Radom - Olimpia Grudziądz (12.40, 2:2).