GKS Bełchatów faworytem meczu z Chojniczanką

W grze drużyny prowadzonej obecnie przez Marcina Węglewskiego widać poprawę. Nawet trener sosnowiczan Krzysztof Dębek dostrzegł to i po meczu komplementował bełchatowian. W lidze ważna jest jednak powtarzalność i dlatego trzy punkty w potyczce z Chojniczanką trenera Zbigniewa Smółki to konieczność. Oba zespoły walczą o pozostanie w I lidze. Po 25 kolejkach goście tracą do GKS sześć punktów i są na przedostatnim miejscu w tabeli. Porażka do minimum ograniczy ich szanse na uniknięcie II ligi. Jak wyliczył rzecznik prasowy GKS Michał Antczak, będzie to szósty ligowy mecz obu drużyn, które mają na koncie po dwa zwycięstwa. W jednym spotkaniu był remis.

Mecz poprowadzi sędzia Artur Aluszyk ze Szczecina. Nie jest to szczęśliwy arbiter dla GKS. W trwającym obecnie sezonie prowadził już trzy spotkania z udziałem bełchatowian. Wszystkie potyczki zakończyły się porażkami GKS - z Wartą Poznań 0:1 (0:0), z GKSTychy 1:4 (1:2) i z Chrobrym Głogów 0:1 (0:0). Dla arbitra będzie to 15 w tym sezonie mecz na zapleczu PKO Ekstraklasy. ą