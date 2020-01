GITD ogłosił przetarg na nowe fotoradary. Część z nich ma stanąć w Łódzkiem. Gdzie?

W ramach projektu zostanie zakupionych 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 26 fotoradarów i 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości zainstalowanych w nowych lokalizacjach. Liczba skrzyżowań, które nadzoruje GITD, zwiększy się o 30, ponadto wideodetekcją objętych zostanie 5 przejazdów kolejowych.

To kolejny etap realizowanego obecnie projektu rozbudowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, zakładającego zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących. 100 urządzeń pojawi się w nowych lokalizacjach, 11 zostanie zainstalowanych w nieoznakowanych samochodach Inspekcji, a 247 zastąpi dotychczas używane.

Całkowity koszt realizacji projektu oszacowano na 162 mln zł, z których 137,7 mln zł pozyskano z funduszy unijnych.

Instalacje nowych fotoradarów rozpoczną się w ostatnim kwartale tego roku.

- Zostaną one zainstalowane w miejscach, w których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych - informuje Wojciech Król z biura prasowego GITD w Warszawie. - W wytypowaniu lokalizacji przeznaczonych do objęcia nadzorem pomógł Instytut Transportu Samochodowego, który pracował w konsorcjum z firmą Heller Consult.

Na zlecenie CANARD wykonana została analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, obejmująca wszystkie drogi publiczne w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem liczby osób rannych oraz zabitych. Instytut opracował wykaz miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których w pierwszej kolejności powinny zostać zainstalowane urządzenia rejestrujące.

- Przy wyborze lokalizacji brano pod uwagę obecność przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz generujących większy ruch miejsc użyteczności publicznej - dodaje przedstawiciel GITD.