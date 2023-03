Giełda kolekcjonerska w Łodzi. W hali Expo swoje stoiska ma kilkuset wystawców. ZDJĘCIA, CENY. Pierścionek ze szmaragdem za 350 tysięcy

Giełda kolekcjonerska w Łodzi

Starocie rodem z PRL

Gratką dla kolekcjonerów są rozkładane książeczki z bajkami z lat 70-tych. "Kopciuszka" sprzedający wycenił na 250 zł, a "Królewnę Śnieżkę i siedmiu Krasnoludków" na 200 zł. Za miniaturowy wózek dla kilkucentymetrowej lalki, metalowy z rozkładaną budką", i laleczką również z lat 70-tych, sprzedający oczekuje 350 zł. Pocztówki z PRL wyceniono na 1 zł za sztukę. Popularne w tamtym okresie wazony z kolorowego szkła i podobne do nich bibeloty kosztują od 30 zł wzwyż. Kryształy są wyceniane od 25 do 80 zł za sztukę. Filiżanka porcelanowa z podstawkiem ręcznie malowana to wydatek 200 zł. Kolekcjonerskie buteleczki z wódką o pojemności 100 ml wyceniono na 20 zł. Za drewnianego konika na biegunkach wystawca oczekuje 350 zł. Radio z lat 50-tych. wyceniono na 400 zł. Rower Wigry 3 sprawny wyceniono na 200 zł, a trójkołowy rowerek na 300.