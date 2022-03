Gen. Roman Polko o taktyce Rosji: Pokazuje pogardę dla własnych żołnierzy. Jakby uderzali młotem

Rosyjskie wojska nie radzą sobie z ukraińską obroną terytorialną, więc biorą na celownik ludność cywilną. To haniebne pogwałcenie prawa międzynarodowego – mówi portalowi polskatimes.pl generał Roman Polko, były dowódca elitarnej jednostki GROM.

Jak by Pan generał ocenił sytuację na Ukrainie, w jaki sposób działają rosyjskie siły? Rosja stosuje taktykę uderzenia młotem. Tu nie ma nieprzewidzianych manewrów ze strony rosyjskiej, tylko pompowanie własnej siły żywej i pokazuje to tak naprawdę pogardę dla własnych żołnierzy. Jeśli traktuje się własnych żołnierzy jak mięso armatnie, wystawia się ich na działania ukraińskiej obrony terytorialnej, to nie w tym żadnego kunsztu. Jest to system dowodzenia z dawnej epoki, czasów słusznie zapomnianych. Tym się właśnie zdecydowanie różni NATO od dawnego bloku sowieckiego. Myślałem, że tam się coś zmieniło. W dalszym ciągu będą pewnie prowadzone działania z tych trzech kierunków z północy, południa i ze wschodu, po to, by osiągnąć linię Dniepru i okrążyć Kijów. Czy to, co obserwujemy w ostatnich dniach to zmiana rosyjskiej taktyki?

Jedyna zmiana jest taka, że ludobójstwo jest realizowane na dużo większą skalę. Ci rzekomi profesjonaliści z „niezwyciężonej armii” nie dawali sobie rady z wojskami obrony terytorialnej, więc atakują ludność cywilną. To jest haniebne i jest to pogwałcenie wszelkich praw międzynarodowych. Atakują infrastrukturę krytyczną, bloki mieszkalne i to może doprowadzić do katastrofy humanitarnej. Oczekiwałbym tu jakiejś reakcji świata. Przecież powinien być otwarty korytarz humanitarny, by ludzie nie ginęli. A jak Pana zdaniem Ukraina się broni przed rosyjską agresją? Ukraińcy prowadzą bardzo przemyślaną obronę. Przede wszystkim jest ona powszechna. Po drugie są naprawdę zdeterminowani i mają wysokie morale, a po trzecie Rosja zajęła tak naprawdę niewielki skrawek terenu, a już ma problemy i pewnie się one pogłębią, jeśli wejdą dalej i uda im się opanować tę wschodnią Ukrainę, która przecież miała być bardzo przekonana do Rosji i poprzedniego niesławnego prezydenta (Wiktora Janukowycza – red.). Linie zaopatrzenia się wydłużą, w zdobytych miastach mogą się zacząć działania partyzanckie, które Ukraina będzie z pewnością realizować i oczywiście będą też prowadzone próby kontruderzenia, prowadzące do odzyskania tych miast. Ja widzę determinację, wolę walki już nie tylko żołnierzy, ale też społeczeństwa ukraińskiego i jestem przekonany, że Rosja się zadławi tym kawałkiem Ukrainy i nie będzie w stanie tego przełknąć.