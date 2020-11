Gdzie to wyrzucić? Podpowiadamy, jaki odpad powinien trafić do jakiego pojemnika. Krótki przewodnik po zawiłościach selekcji

Ręcznik papierowy, papier toaletowy Pomimo, że produkty te mają w swojej nazwie przymiotnik „papierowy”, nie wyrzucajmy ich do pojemnika na papier! Zużyty ręcznik papierowy wyrzucamy do odpadów zmieszanych. Jeśli zabrudzone, tłuste lub mokre ręczniki papierowe trafią do odpadów z czystego papieru, mogą zanieczyścić całą frakcję odpadów. Ta sama zasada dotyczy chusteczek higienicznych, papieru toaletowego czy serwetek. Specjaliści twierdzą, że włókna celulozowe w tych produktach są już tak krótkie, że niemożliwy jest ich recykling.

fot. 123rf