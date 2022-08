Gdzie na rafting w Polsce? Czy to bezpieczna zabawa? Podpowiadamy, które miejsca nadają się na rafting i jak wybrać poziom trudności

Na czym polega rafting?

Rafting to po prostu spływ rzeczny. Uprawia się go na różnego rodzaju wodach, najczęściej na górskich rzekach. Spływy mogą być solowe lub grupowe, w pontonach, kajakach, łodziach i tratwach (termin rafting obecnie najczęściej odnosi się do spływów pontonowych).

Rafting jako forma aktywnego wypoczynku zyskał popularność w latach 80. XX w. i do dziś jest jedną z najpopularniejszych atrakcji, zwłaszcza w rejonach górskich. To jednocześnie zabawa i wyzwanie, trening ciała i umysłu, wymagający refleksu i spostrzegawczości.

Rafting nie musi być jednak sportem ekstremalnym. Spływy na tratwach czy pontonach po odpowiednio wybranych rzekach to atrakcje dla całej rodziny i okazja do zaszczepienia u dzieci zamiłowania do przygód i aktywności na świeżym powietrzu.