Gdzie na kajak w naszym regionie? Najpiękniejsze trasy na spływy kajakowe, oferta

Gdzie na spływ kajakowy w Łódzkiem? Przegląd najpiękniejszych tras kajakowych

Nie od dziś wiadomo, że jedne z najpiękniejszych tras kajakowych są na rzece Pilicy. Można nią spłynąć już od Przedborza, ale warto też wybrać krótsze odcinki, np. z Tomaszowa do Zakościela lub dalej do Mysiakowca. Są i takie dla bardziej wytrwałych, na przykład rzeką Luciążą na odcinku od Kłudzic do Murowańca (ujście do zalewu Sulejowskiego). Spływy można zaplanować na jeden dzień lub cały weekend.

Spływając szlakiem Pilicy przy okazji można zwiedzić choćby Dwór Małachowskich i ruiny zameczku w Bąkowej Górze, Regionalne Muzeum w Przedborzu, Opactwo Cystersów w Sulejowie, Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie, stare młyny, elektrownie wodne, bunkry w Jeleniu i Konewce, a także kościół św. Idziego w Inowłodzu. Dolinę Pilicy porastają piękne lasy, których największe połacie występują m.in. w widłach Pilicy i Luciąży oraz w okolicach Tomaszowa, gdzie w gościnne progi zaprasza turystów Puszcza Pilicka. Dolina rzeki to również niezwykłe bogactwo flory i fauny.