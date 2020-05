Gdzie jest burza? Uwaga! Burze 1 maja 2020 w Łodzi. Prognoza pogody dla województwa łódzkiego. Ostrzeżenie przed burzami 1.05.2020

Prognoza pogody na 1 maja 2020

Na terenie całego województwa łódzkiego w piątek od godziny 12 możemy się spodziewać burzy. Pogoda taka utrzyma się do wieczora.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm, miejscami do 30 mm. Opadom będzie towarzyszył silny wiatr. W porywach do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.