Gatta Active Zduńska Wola pokonała Constract Lubawa we własnej hali [zdjęcia]

W niedzielnym spotkaniu Gatta Active wygrała wreszcie spotkanie w e własnej hali. Po serii nieszczęśliwych porażek w futsal ekstraklasie zawodnicy ze Zduńskiej Woli tym razem sprawili publiczności przyjemność wygrywając 5:2. Ostatnia bramka wtoczyła się do pustej siatki, gdy goście wycofali bramkarza na ostatnie minuty meczu.

Gatta Active w niedzielę, 22 grudnia zagrała mecz 13. kolejki futsal ekstraklasy wspomagana ponownie przez Wojciecha Sopura na ławce trenerskiej. Marcin Stanisławski pozostaje grającym trenerem.

- Do zespołu szkoleniowców powróci Wojciech Sopur, wspólnie z Marcinem już uzgodnili podział obowiązków. Wspólnie z sukcesami prowadzili klub przez ostatnie lata i jestem pewien, że jego obecność pozwoli na przyjrzenie się zespołowi z nieco innej strony. Szczególnie ważne jest to, że będzie obserwować grę z ławki – nie możemy pozwolić sobie na utratę Marcina jako trenera ani jako zawodnika, ale biegając po parkiecie gubi się czasami obraz gry, który widać z pozycji obserwatora. Od teraz powrócimy do tego, że Marcin i Wojtek konsultować będą wydarzenia na parkiecie ze swojej perspektywy i decydować oraz reagować na bieżąco - wyjasnia prezes klubu Gatta Active Bartłomiej Dąbrowski.