Gatta Active ma swoje maseczki

- Jest to solidna, dwuwarstwowa, wielorazowa maseczka z miejscem na wkład filtrujący szyta w Zduńskiej Woli w barwach klubowych - mówi Andrzej Dąbrowski, jeden z działaczy klubowych. - Wygląda naprawdę efektownie. Na dodatek kibice zakupując maseczkę pomogą naszemu klubowi w ciężkim czasie koronawirusa. Szalik klubowy ciężko byłoby obecnie nosić, a maseczkę, proszę bardzo. Zainteresowanych zakupem zapraszam na stronę klubową, tam są wszystkie informacje, nie tylko na temat maseczek, ale również wszelkich akcji internetowych, które prowadzimy.To różnego rodzaju licytacje, jak choćby koszulek meczowych, czy medali, w tym i tych z beach soccera, które podarował nam Igor Sobalczyk.

Tymczasem dowiadujemy się nieoficjalnie, że rozgrywki futsalowej ekstraklasy, w której rywalizuje Gatta Active Zduńska Wola nie zostaną jednak dokończone. Decyzja już zapadała i ogłoszona zostanie lada dzień. Za końcowe uznane zostaną obecne tabele. Tym samym mistrzostwo Polski obroniła Rekord Bielsko-Biała i nie jest to niespodzianka, bowiem to najlepsza futsalowa ekipa ostatnich lat w naszym kraju. Medal srebrny wywalczyli sensacyjnie piłkarze Constractu Lubawa. To beniaminek ekstraklasy. Na miejscu trzecim uplasowała się natomiast Gatta Active Zduńska Wola, mając punkt mniej od Lubawy. ą