Gala Mistrzowie Motoryzacji Platinum Orlen Oil "Dziennika Łódzkiego"

Podczas finałowej gali przyznane zostały tytuły Mechanik Roku i Warsztat Samochodowy Roku, przyznane najpierw osobno w miastach i powiatach. Laureaci awansowali do wojewódzkiego finału, w którym walczyli o nagrody finansowe i awans do finału ogólnopolskiego. Laureaci w kategoriach Instruktor Jazdy Roku i Szkoła Jazdy Roku zostali wybrani najpierw w miastach i regionach złożonych z kilku powiatów. Awansowali oni do finału wojewódzkiego. Jego zwycięzcy zostali naszymi reprezentantami w ogólnopolskim finale, w którym walczyli o główne tytuły i nagrody pieniężne.

W kategoriach Sklep Motoryzacyjny Roku oraz Car Detailing Roku laureaci zostali nagrodzeni najpierw w zasięgu województwa, a następnie także w ogólnopolskim finale, który wyłonił zdobywców głównych tytułów i nagród.

W indywidualnej kategorii naszej akcji - konkursie Ale Fura! swoimi samochodami mogli pochwalić się Czytelnicy „Dziennika Łódzkiego”, dla których samochód to hobby, a nawet wielka pasja.