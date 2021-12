Gadający plac zabaw w Łodzi! Halo, halo widzę panią! Proszę posprzątać po swoim psie!

Już za kilka dni na placu zabaw zlokalizowanym pomiędzy ulicami Żubardzką, Inowrocławską i aleją Włókniarzy będzie można usłyszeć głosy... Mogą to być głosy strażników miejskich, którzy przez kamerę dostrzegą, że ktoś łamie regulamin i np. wszedł na teren placu z psem. Dzięki specjalnemu głośnikowi operator monitoringu będzie mógł powiedzieć np. halo, halo, widzę panią, proszę posprzątać po swoim psie i opuścić teren placu zabaw!

Na wysokim wysięgniku zamontowano już obrotowe kamery monitoringu oraz głośniki skierowane w różne strony. Lada dzień zostaną one podłączone do sieci miejskiej, dzięki której podgląd na to miejsce będą mieli operatorzy monitoringu ze straży miejskiej oraz policjanci.

– Takie urządzenia nagłaśniające pozwalają nam na szybkie reagowanie w przypadku naruszania regulaminu czy przepisów porządkowych – mówi Dorota Okaj, zastępca naczelnika Wydziału Monitoringu Straży Miejskiej w Łodzi. – Używamy ich np. do zwrócenia uwagi jeśli ktoś nie stosuje się do regulaminu placu zabaw, zaśmieca go, niszczy urządzenia czy też gromadzi się tam starsza młodzież. Głośniki przydają się także do wygłaszania różnych komunikatów, np. o zamknięciu danego miejsca z powodu złych warunków atmosferycznych.

Lokatorzy bloków w rejonie ul. Żubardzkiej dzięki kamerom i stałej obserwacji przez służby porządkowe będą mogli czuć się bezpieczniej. Straż miejska twierdzi, że wszędzie tam, gdzie pojawiają się kamery monitoringu znacząco spada liczba wykroczeń czy aktów wandalizmu.