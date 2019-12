„Futro z misia”: szczecina z Poronina [RECENZJA]

Produkcja (za którą stoi Michał Milowicz) nieustannie do czegoś nawiązuje. Rzecz jasna, przede wszystkim gra na sentymentach widzów takich rodzimych „komedii” gangsterskich jak „Chłopaki nie płaczą” i „Poranek Kojota”. Próbuje drapnąć klimat „Pulp fiction”: są nawet wędrująca walizka i dialogi w samochodzie - u Tarantino zabójców, w wersji absurdalnej, tutaj policjantów, w stylu żenującym; coś tam też się pożycza od Guya Ritchiego. Akcja krąży między Tczewem, Zakopanem a Szczecinem, pokazuje nam się tu kilka miejsc, które powinniśmy rozpoznać, co jakiś czas któryś z bohaterów wyrzuca z siebie słowa odnoszące się do popularnych filmów czy piosenek. Nie powstał jednak scenariusz, który by chociaż w minimalny sposób związał to wszystko, co - jak rozumiem - bawi twórców, na godnym kina poziomie.

Powodów do zabawy zresztą też nie zebrano wiele. Żarty, noszące miano „sucharów”, powtarzane są w filmie po kilka razy, co irytuje samego Nerwowego, w wykonaniu Olafa Lubaszenki i wydłuża szczękę Dzika (Cezary Pazura - tego się nie da „odzobaczyć”). Koszmarne dowcipasy są zarazem „dokręcane” daleko poza puentę, do granic dosłowności (np. przygoda z niedźwiedziem), „podawane” w nachalny sposób, niczym na imieninach u cioci, kiedy to pozbawiony komicznego talentu wuj ponownie opowiada jedyny dowcip, jaki zna. Mocno przaśne poczucie humoru wielbicieli tego rodzaju wyrobów i polskich książkowych kryminałów (z którego tu próbuje się pokpiwać) sprawi jednak zapewne, że komentarz nawigacji z telefonu stanie się żartem kultowym.