Frekwencja wyborcza w województwie łódzkim. Gdzie była najniższa?

Jak podaje PKW, frekwencja na terenie województwa sięgnęła 69,68 proc. i była wyższa o ponad 4 proc. w stosunku do pierwszej tury (65,65 proc. głosów) i blisko 13 proc. w stosunku do głosowania w 2015 roku (wówczas było to 56,98 proc).

Najliczniej w lokalach wyborczych stawili się mieszkańcy gminy Słupia. Frekwencja wyborcza sięgnęła tam blisko 87 proc.! (86,98 proc.), Najmniejszą frekwencję odnotowano w gminie Żychlin. Przy urnach swój głos oddało tam 60,45 proc. uprawnionych do głosowania. Dla przypomnienia warto podać, że w pierwszej turze najliczniej głosowali mieszkańcy Nowosolna (76,72 proc.) a najmniejszy odsetek uprawnionych, którzy oddali głosy również odnotowano w gminie Żychlin (55,71 proc)

Biorąc pod uwagę frekwencję w mieście i na wsiach, wyniki były bardzo wyrównane. W miastach województwa w wyborach udział wzięło 69,64 proc. a na wsiach 69,75 proc. uprawnionych.