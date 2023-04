Fotoradary w Łódzkiem. Nowoczesne urządzenia pomiarowe zastąpią wysłużone fotoradary. Zobacz lokalizacje!

470 fotoradarów mierzy prędkość na polskich drogach w ramach systemu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Wiele z nich to urządzenia starszej generacji Fotorapid CM, które są już wyeksploatowane i często ulegają awariom. Część pracuje już ponad dekadę. Do końca tego roku blisko 250 starych urządzeń pomiarowych zostanie wymienionych na nowoczesne fotoradary. W województwie łódzkim projekt obejmie 17 lokalizacji.

- Wprowadzenie do kontroli nowych urządzeń wpłynie na zwiększenie skuteczności i jakości pracy systemu. Nowe urządzenia to gwarancja ciągłości wykonywania pomiarów prędkości, a do tego wyższa jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami – zapewnia operator CANARD.