Fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w Łódzkiem. Gdzie musisz zwolnić w województwie łódzkim? Stan na czerwiec 2020 [ZDJĘCIA, MAPA]

W województwie łódzkim w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) działają obecnie 33 stacjonarne fotoradary oraz 3 odcinkowe pomiary prędkości.

Fotoradary - co musisz wiedzieć?

Przekroczenie dozwolonej prędkości na danym odcinku drogi może zostać zarejestrowane przez różnego typu urządzenia:

fotoradary, czyli stacjonarne urządzenia rejestrujące prędkość,

mobilne urządzenia rejestrujące prędkość instalowane w pojazdach,

urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, rejestrujące pojazdy i ich prędkość średnią, obliczoną na podstawie czasu potrzebnego na przejechanie kontrolowanego odcinka drogi.

Wykonane przez fotoradar zdjęcia oraz filmy ze skrzyżowań, na których zamontowane zostały kamery służące do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle, dzięki Centralnemu Systemowi Przetwarzania (CSP) oraz bezprzewodowej komunikacji, automatycznie trafiają do pracowników CANARD. Do CANARD trafiają informacje z urządzeń rejestrujących zawierające m.in. czas i miejsce popełnienia wykroczenia, zdjęcie pojazdu wraz z jego numerem rejestracyjnym, prędkość zarejestrowaną przez urządzenie oraz informacje o prędkości dopuszczalnej na tym odcinku drogi, a także zdjęcia ze skrzyżowań objętych monitoringiem przejazdu na czerwonym świetle.