Fotofestiwal 2020 jednak się odbędzie. Sprawdź nowy termin Fotofestiwalu w Łodzi

Organizatorzy wydarzenia postanowili tym razem pochylić się nad niezależną od szerokości geograficznej potrzebą gromadzenia fotografii. Przedstawią sylwetki niezwykłych kolekcjonerów oraz ich unikatowe zbiory. A kryteria budowania takich kolekcji bywają niekonwencjonalne. Dlatego na wystawach obok fotografii amatorskiej pojawią się prace, które były prezentowane w światowych muzeach i podczas wielu międzynarodowych festiwali.

- Ze względu na pandemię, koncentrujemy się w tym roku na wystawach, ograniczamy natomiast liczbę gości oraz imprez towarzyszących - mówi Justyna Kociszewska z rady programowej Festiwalu.

Centrum festiwalowe zlokalizowane zostanie w Art_Inkubatorze i będzie można tam zobaczyć cztery międzynarodowe wystawy. „oo’s & iii’s” to wybór prac z dwóch kolekcji nowojorskiego kuratora W.M. Hunta. Pod hasłem „Autoportret XX wieku” pokazana zostanie kolekcja Jean-Marie Donata, który poszukuje wyłącznie zdjęć amatorskich. Kolejną propozycją jest węgierska kolekcja „Fortepan”, której twórcą jest Miklós Tamási. To zbiór składający się obecnie z setek tysięcy zdjęć - głównie znalezionych w piwnicach, antykwariatach, na śmietnikach. Wystawa zamykająca odbędzie się w listopadzie w Muzeum Sztuki - będzie to pokaz kolekcji, którą przez ponad 30 lat tworzył francuski popularyzator sztuki oraz marszand - Antoine de Galbert. W ramach Fotofestiwalu w galerii Pop-up Ogrodowa8 pokazana zostanie zaś wystawa Ewy Ciechanowskiej i Artura Urbańskiego „Phobos Ex Machina”.